DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Dazu habe der bestätigte Ausblick für Erleichterung gesorgt./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 6,938EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 9,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
