    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Dazu habe der bestätigte Ausblick für Erleichterung gesorgt./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,88 % und einem Kurs von 6,938EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nizla Naizer
    Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,50
    Kursziel alt: 9,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


