    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Beim bestätigten Ausblick wertete er den in Aussicht gestellten operativen Verlust (Ebit) als vage. Der neuen Strategie mangele es noch an Meilensteinen./gl/tih

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 18,58EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


