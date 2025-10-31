DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Puma SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Beim bestätigten Ausblick wertete er den in Aussicht gestellten operativen Verlust (Ebit) als vage. Der neuen Strategie mangele es noch an Meilensteinen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 18,58EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Adam Cochrane
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
