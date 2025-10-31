Meta Platforms Crash: Milliardeninvestitionen in KI lassen Aktie abstürzen

Der Rückgang vernichtete 214,7 Milliarden US-Dollar an Börsenwert und markierte den zehntgrößten Tagesverlust eines US-Unternehmens aller Zeiten sowie den zweitgrößten in der Geschichte von Meta – übertroffen nur vom Rekordeinbruch am 3. Februar 2022, als das Unternehmen 232 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verlor.

Die Meta-Aktie schloss den Handelstag mit einem Minus von über 11,33 Prozent ab – dem größten Tagesverlust seit drei Jahren, wie aus Daten von Dow Jones Market Data hervorgeht.

Nach dem Kursrutsch im nachbörslichen Handel am Mittwoch und in den Donnerstagmorgen hinein zogen einige Analysten Parallelen zu früheren Ausgabenplänen des Konzerns, die an der Wall Street ebenfalls auf Skepsis gestoßen waren. Schon am 27. Oktober 2022 war die Meta-Aktie um rund 25 Prozent eingebrochen – ebenfalls wegen Sorgen über zu hohe Ausgaben.

Zweifel an Rendite der KI-Offensive bei Meta

Meta investiert nicht nur deutlich mehr in künstliche Intelligenz, sondern es ist auch unklar, ob die massiven Investitionen des Facebook-Mutterkonzerns in diesem Bereich tatsächlich angemessene finanzielle Erträge bringen werden. Diese Einschätzung teilten zwei Analystenteams, die die Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen und dem Earnings-Call herabstuften.

"Die erheblichen Investitionen in Superintelligence trotz unklarer Umsatzperspektiven erinnern an die Metaverse-Ausgaben von 2021/2022", schreiben die Analysten von Oppenheimer. Gemeint ist Metas neu gegründete Superintelligence Labs, die an einer Form von KI arbeiten, die menschliches Wissen übertreffen soll. Nachdem die Börse die früheren Metaverse-Pläne abgestraft hatte, hatte Meta 2023 ein "Jahr der Effizienz" ausgerufen, um Kosten zu senken.

Das Analystenteam stufte die Aktie von Outperform auf Perform herab und erklärte, der Kurs spiegele nun ein ausgewogeneres Verhältnis von Risiko und Rendite wider.

Zum Vergleich: Alphabet biete "berechenbare Gewinne zu einer vernünftigen Bewertung". Beide Konzerne werden derzeit mit etwa dem 21-fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt, doch Googles Suchgeschäft könne Meta im kommenden Jahr beim Wachstum überholen, so die Analysten.

Auch die Analysten von Benchmark-Investments senkten ihre Einstufung für Meta – von Buy auf Hold. Sie erwarten, dass die Aktie "im besten Fall seitwärts tendiert, bis sich eine nachvollziehbare Renditeerwartung für die bislang ausufernden Investitionen ergibt".

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

