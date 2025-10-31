FMC schockt Anleger mit brutaler Dividendenkürzung – Aktie stürzt fast 50 % ab!

Dabei waren die Zahlen von Mittwochabend auf den ersten Blick gar nicht so schlecht: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,89 US-Dollar leicht über den Erwartungen (Prognose: 0,85 US-Dollar). Beim Umsatz blieb FMC jedoch deutlich hinter den Schätzungen zurück: 961 Millionen US-Dollar statt der erwarteten 1,1 Milliarden. Der Verkauf eines Geschäftsbereichs in Indien belastete die Bilanz zusätzlich.

Der US-Agrarchemiekonzern FMC Corporation hat seine Aktionäre kalt erwischt: Aufgrund enttäuschender Umsätze im dritten Quartal kürzte das Unternehmen seine Dividende drastisch – von 48 auf 8 Cent pro Aktie. Die Folge war ein Kurssturz an der Nasdaq um 46,5 Prozent auf 15,53 US-Dollar je Anteilsschein. Nach Börsenschluss fiel der Kurs sogar um weitere zwei Prozent auf 15,21 US-Dollar.

Die Dividendenkürzung begründet das Management mit der hohen Verschuldung. Ende des Quartals stand FMC mit rund 4,5 Milliarden US-Dollar in der Kreide. Der für 2025 prognostizierte operative Gewinn (EBITDA) von 850 Millionen US-Dollar entspricht einem Verschuldungsgrad von mehr als dem Fünffachen – ein Wert, der deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

"In den letzten 18 Monaten haben wir schwierige Entscheidungen getroffen, um das Unternehmen neu aufzustellen", erklärte CEO Pierre Brondeau. Nun soll die Liquidität zur Schuldentilgung genutzt werden. Laut Don Bilson, Analyst bei Gordon Haskett, schafft der Dividendenstopp jährlich einen zusätzlichen Spielraum von rund 250 Millionen US-Dollar.

Vor der Kürzung bot FMC eine Dividendenrendite von rund 6,6 Prozent. Nach der Kürzung liegt diese nur noch bei etwa 2 Prozent und damit unter dem Durchschnitt des S&P 500.

Das Vertrauen der Anleger ist massiv erschüttert. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 68 Prozent verloren. Belastend wirken sich die sinkenden Einkommen der Landwirte und die schwachen Agrarpreise aus. Citi-Analyst Patrick Cunningham sprach von einem "trüben Ausblick" und senkte seine Gewinnprognose für das vierte Quartal deutlich.

Derzeit raten nur 43 Prozent der Analysten zum Kauf. Der durchschnittliche Zielkurs liegt laut FactSet derzeit bei 41 US-Dollar, dürfte nach der Dividendenkürzung jedoch weiter nach unten angepasst werden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



