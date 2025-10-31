Reddit-Aktie im Höhenflug: KI-Werbung treibt Umsatz und Anlegerträume

Die Reddit-Aktie steigt am Freitag vorbörslich um rund 11 Prozent. Von ihrem Jahrestief im April haben sich die Papiere inzwischen mehr als verdoppelt.

Der Social-Media-Pionier übertraf im dritten Quartal nicht nur die Umsatzprognosen, sondern kündigte für das laufende Quartal auch überraschend starke Zahlen an. Grund dafür ist vor allem das florierende Geschäft mit KI-gestützter Werbung – und lukrative Datenverträge mit Tech-Giganten.

Für das vierte Quartal stellt Reddit einen Umsatz zwischen 655 und 665 Millionen US-Dollar in Aussicht – deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 637,9 Millionen US-Dollar. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) liegt die Prognose mit bis zu 285 Millionen US-Dollar klar über den Erwartungen.

Im dritten Quartal legte der Umsatz um satte 68 Prozent auf 585 Millionen US-Dollar zu – erneut über den Marktschätzungen. Die Zahl täglich aktiver Nutzer stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 116 Millionen. Vor allem international legte Reddit zu, während das Wachstum in den USA mit 7 Prozent etwas an Schwung verlor.

Ein zentraler Treiber des Erfolgs: Künstliche Intelligenz. Reddit nutzt maschinelles Lernen, um Anzeigen direkt in passenden Diskussionssträngen (Subreddits) zu platzieren. COO Jen Wong zufolge konnte Reddit dadurch seine Zahl aktiver Werbekunden im dritten Quartal um über 75 Prozent steigern. Zudem testet das Unternehmen derzeit eine vollautomatisierte Kampagnenplattform, die KI einsetzt, um den gesamten Werbeprozess zu vereinfachen.

Parallel profitiert Reddit von der wachsenden Nachfrage nach Trainingsdaten für KI-Modelle. Der Konzern hat bereits millionenschwere Datenlizenzen mit OpenAI (unterstützt von Microsoft) und Alphabet (Google) abgeschlossen. Weitere Deals könnten folgen – auch wenn CEO Steve Huffman sich hierzu noch bedeckt hält.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Reddit (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 188EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



