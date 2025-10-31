    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsReddit (A) AktievorwärtsNachrichten zu Reddit (A)

    Kursparty nach Börsenschluss

    841 Aufrufe 841 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reddit-Aktie im Höhenflug: KI-Werbung treibt Umsatz und Anlegerträume

    Analysten sehen Reddit auf einem guten Weg, sich im harten Wettbewerb mit Meta, TikTok & Co. eine profitable Nische zu sichern – als Community-Plattform mit KI-Datenpower.

    Für Sie zusammengefasst
    • Reddit sichert sich Nische im Wettbewerb mit KI-Power.
    • Umsatz im Q3 um 68% auf 585 Mio. USD gestiegen.
    • Prognose für Q4 über 655 Mio. USD über Analysten.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Kursparty nach Börsenschluss - Reddit-Aktie im Höhenflug: KI-Werbung treibt Umsatz und Anlegerträume
    Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

    Der Social-Media-Pionier übertraf im dritten Quartal nicht nur die Umsatzprognosen, sondern kündigte für das laufende Quartal auch überraschend starke Zahlen an. Grund dafür ist vor allem das florierende Geschäft mit KI-gestützter Werbung – und lukrative Datenverträge mit Tech-Giganten.

    Die Reddit-Aktie steigt am Freitag vorbörslich um rund 11 Prozent. Von ihrem Jahrestief im April haben sich die Papiere inzwischen mehr als verdoppelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Reddit Inc!
    Short
    237,33€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 9,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    179,12€
    Basispreis
    3,11
    Ask
    × 5,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das vierte Quartal stellt Reddit einen Umsatz zwischen 655 und 665 Millionen US-Dollar in Aussicht – deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 637,9 Millionen US-Dollar. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) liegt die Prognose mit bis zu 285 Millionen US-Dollar klar über den Erwartungen.

    Reddit (A)

    +2,75 %
    +7,43 %
    -9,62 %
    +43,63 %
    ISIN:US75734B1008WKN:A406FX

    Im dritten Quartal legte der Umsatz um satte 68 Prozent auf 585 Millionen US-Dollar zu – erneut über den Marktschätzungen. Die Zahl täglich aktiver Nutzer stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 116 Millionen. Vor allem international legte Reddit zu, während das Wachstum in den USA mit 7 Prozent etwas an Schwung verlor.

    Ein zentraler Treiber des Erfolgs: Künstliche Intelligenz. Reddit nutzt maschinelles Lernen, um Anzeigen direkt in passenden Diskussionssträngen (Subreddits) zu platzieren. COO Jen Wong zufolge konnte Reddit dadurch seine Zahl aktiver Werbekunden im dritten Quartal um über 75 Prozent steigern. Zudem testet das Unternehmen derzeit eine vollautomatisierte Kampagnenplattform, die KI einsetzt, um den gesamten Werbeprozess zu vereinfachen.

    Parallel profitiert Reddit von der wachsenden Nachfrage nach Trainingsdaten für KI-Modelle. Der Konzern hat bereits millionenschwere Datenlizenzen mit OpenAI (unterstützt von Microsoft) und Alphabet (Google) abgeschlossen. Weitere Deals könnten folgen – auch wenn CEO Steve Huffman sich hierzu noch bedeckt hält.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Reddit (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 188EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kursparty nach Börsenschluss Reddit-Aktie im Höhenflug: KI-Werbung treibt Umsatz und Anlegerträume Analysten sehen Reddit auf einem guten Weg, sich im harten Wettbewerb mit Meta, TikTok & Co. eine profitable Nische zu sichern – als Community-Plattform mit KI-Datenpower.