    Inflation sinkt unerwartet deutlich

    • Inflationsrate in Italien fiel im Oktober auf 1,3%.
    • Verbraucherpreise sanken im Monatsvergleich um 0,2%.
    • Inflationsrate liegt unter EZB-Ziel von 2 Prozent.

    ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Oktober unerwartet deutlich gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate bei 1,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 1,6 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate im Oktober ist die niedrigste seit einem Jahr. Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

    Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt lag die Inflationsrate laut vorläufiger Zahlen bei 2,1 Prozent./jsl/jkr/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
