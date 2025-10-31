Inflation sinkt unerwartet deutlich

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im Oktober unerwartet deutlich gefallen. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im September hatte die Inflationsrate bei 1,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 1,6 Prozent gerechnet. Die Inflationsrate im Oktober ist die niedrigste seit einem Jahr. Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten hingegen einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt lag die Inflationsrate laut vorläufiger Zahlen bei 2,1 Prozent./jsl/jkr/mis



