Skyscanner enthüllt die sieben Trends, die das Reisen im Jahr 2026 prägen werden

LONDON, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Skyscanner, eine weltweit führende Reise-App, stellt seinen Bericht „Travel Trends 2026" vor, der die sieben wichtigsten Trends aufzeigt, die das Verhalten der Reisenden im kommenden Jahr bestimmen werden, und die großen Trends skizziert, welche die Zukunft des Reisens bestimmen.

Im Jahr 2026 stellen Reisefreudige ihre Reisen so zusammen, dass sie mehr mit dem übereinstimmen, was sie sind und was sie lieben. Da die Lebenshaltungskosten nach wie vor im Vordergrund stehen, werden die Reisen im Jahr 2026 gezielt geplant. Sie orientieren sich an den eigenen Leidenschaften, Prioritäten und dem persönlichen Gefühl, dass „es sich lohnt".

Bryan Batista, CEO von Skyscanner, sagte: „Der Skyscanner-Bericht über die Reisetrends 2026 zeigt, dass das Reisen persönlicher wird als je zuvor. Ob es nun darum geht, eine Reise um ein zwingend festes ‚Zielhotel' herum zu planen, sich bei einer Lesepause in ein neues Lieblingsbuch zu vertiefen, eine Schönheitsroutine in den Reiseplan einzubauen oder die ganze Familie mit auf die Reise zu nehmen, das Reisen wird immer individueller, bodenständiger und einzigartiger."

Der Bericht kombiniert Skyscanners eigene Daten mit globaler Konsumentenforschung sowie Erkenntnissen renommierter Marken wie Reddit, Malin and Goetz, All Trails und Penguin Books, um die sieben Trends zu identifizieren, die das Reisen im Jahr 2026 prägen.

Die sieben Trends, die das Reisen im Jahr 2026 bestimmen:

Global Glow

Schönheitsrituale werden bestimmen, wie – und nicht nur wohin – wir reisen.

33 % der globalen Reisenden wollen die lokale Schönheitskultur erleben und 20 % sagen, dass sie von TikTok sowie sozialen Medien beeinflusst werden[1].

Im Jahr 2026 werden Hautpflege- und Schönheitsroutinen nicht mehr nur in sozialen Netzwerken zu finden sein, sondern auch in der realen Welt. Von der Hautpflegeroutine während des Flugs bis hin zu Besuchen bei ortsansässigen Kosmetikgeschäften, um Kultprodukte zu kaufen, wird Schönheit zum Bestandteil der Reiseroute. Während Seoul als globales Symbol für Schönheitskultur weiter wächst, geht es bei diesem Trend weniger darum, wohin man reist, sondern vielmehr darum, wie Schönheit die Art des Reisens beeinflusst.