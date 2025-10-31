DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Jon Bell in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 84,54EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jon Bell
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
