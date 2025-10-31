    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAINT GOBAIN auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Jon Bell in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 84,54EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jon Bell
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 96
    Kursziel alt: 96
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



