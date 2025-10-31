    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla bleibt in seinem Resümee des Quartalsberichts am Donnerstagabend optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Eingepreist sei bislang nur ziemlich moderates Wachstum./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:15 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Mohammed Moawalla
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 2225
    Kursziel alt: 2100
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
