GOLDMAN SACHS stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla bleibt in seinem Resümee des Quartalsberichts am Donnerstagabend optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers. Eingepreist sei bislang nur ziemlich moderates Wachstum./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 1.491EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Mohammed Moawalla

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2225

Kursziel alt: 2100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

