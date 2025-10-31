GOLDMAN SACHS stuft Puma SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2025 sei ein Jahr der Neuausrichtung, schrieb Richard Edwards am Donnerstagnachmittag in seinem Resümee der Quartalszahlen. Zusätzlicher Stellenabbau dürfte eine schnellere Margenerholung nach 2026 erlauben./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Edwards

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



