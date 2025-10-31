    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsButter RohstoffvorwärtsNachrichten zu Butter

    Premiere in Bozen

    Internationale Konferenz zu fermentierten Lebensmitteln (ICFF)

    Bozen (ots) - Über 300 Fachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren im
    NOI Techpark über die Ernährung der Zukunft.

    Zwischen 27. und 30. Oktober 2025 trafen sich in Südtirols Innovationsviertel
    bei der ersten Ausgabe der International Conference on Fermented Foods (ICFF)
    über 300 Fachleute aus Wissenschaft und Industrie aus aller Welt, um zu
    diskutieren, wie traditionelle Fermentationsverfahren die Ernährung der Zukunft
    prägen können.

    Fermentierte Lebensmittel - von Brot und Käse über Kombucha bis hin zu Kimchi -
    erleben derzeit eine Renaissance. Dank ihrer positiven Auswirkungen auf
    Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit rücken sie zunehmend in den
    Fokus moderner Lebensmittelforschung. Die Konferenz vereinte weltweit führende
    wissenschaftliche Fachleute auf den Gebieten der Mikrobiologie, Biotechnologie
    und Lebensmittelinnovation, um über das Potenzial fermentierter Produkte zu
    sprechen. "Alle Beiträge unterstrichen, dass Fermentation das zentrale Mittel
    zur Umwandlung von Lebensmittelrohstoffen in hochwertige Produkte ist. Es
    besteht ein großes Interesse daran, wie Fermentationsprozesse gesteuert werden
    können und welche Auswirkungen fermentierte Lebensmittel auf die Gesundheit
    haben", erklärt Prof. Marco Gobbetti, Chief Scientist des NOI Techpark und
    Vorsitzender der Konferenz .

    Fachleute aus der ganzen Welt

    Unter den Referierenden befanden sich namhafte Forschende wie Maria Marco von
    der University of California, Davis (USA), Nam Soo Han von der Chungbuk National
    University (Südkorea) und Shao Quan von der National University of Singapore
    (Singapur). Zahlreiche weitere Expertinnen und Experten der ETH Zürich
    (Schweiz), KU Leuven (Belgien), University of New South Wales (Australien) und
    weiteren international renommierten Universitäten und Forschungsinstituten
    widmeten sich den neuesten Entwicklungen in der Fermentationswissenschaft, dem
    menschlichen Mikrobiom und Strategien zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen .

    Zentrale Bedeutung der Fermentation

    Die Fermentation ist ein Schlüssel zur nachhaltigen, pflanzenbasierten
    Ernährung, da sie pflanzliche Proteine geschmacklich und ernährungsphysiologisch
    optimiert, ihre Nährstoffverfügbarkeit verbessert und antinutritionelle Faktoren
    reduziert. Sie hat positive Auswirkungen auf das Darmmikrobiom und kann den
    Gehalt an Vitaminen und gesundheitsfördernden Enzymen erhöhen. Nicht zuletzt
    ermöglicht sie die Wiederverwertung von Nebenprodukten und damit die Schonung
    von Ressourcen. "Fermentierte Lebensmittel sind mehr als ein Trend - sie
    schlagen eine Brücke zwischen traditionellem Wissen und der Ernährung von
    morgen", erläutert Prof. Marco Gobbetti, Vorsitzender der Konferenz. "Mit der
    ICFF bringen wir führende internationale Expertinnen und Experten zusammen, um
    Forschung in konkrete Lösungen für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaft zu
    übersetzen."

    Über Prof. Marco Gobbetti

    Prof. Marco Gobbetti ist Chief Scientist des NOI Techpark und einer der weltweit
    führenden Experten auf dem Gebiet der Lebensmittelmikrobiologie. Von
    Research.com als bester italienischer Mikrobiologe ausgezeichnet, hat Gobbetti
    über 150 Technologietransferprojekte geleitet und mehr als 20 Patente angemeldet
    - fünf davon für Konsumprodukte. Er war zudem Mitglied des Nationalen Komitees
    für Biosicherheit, Biotechnologie und Lebenswissenschaften, das die italienische
    Regierung berät.

    Über die ICFF

    Mit der ICFF positionieren sich Südtirol und der NOI Techpark als europäischer
    Knotenpunkt für Innovation in den Bereichen Lebensmittel und Gesundheit. Die
    zweite Ausgabe der International Conference on Fermented Foods findet vom 14.
    bis 17. Juni 2027 im NOI Techpark in Bozen statt. Weitere Informationen:
    https://icff2025.webaimgroup.eu

    Über NOI Techpark

    NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel und seit seiner Eröffnung 2017 das
    Zentrum für Forschung, Entwicklung und innovatives Unternehmertum in der Region.
    Auf einem Areal von 12 Hektar - derzeit zu rund 40 Prozent bebaut - arbeiten
    aktuell 2.400 Menschen in 83 Unternehmen und 38 Start-ups, drei
    Forschungsinstituten (Eurac Research, Fraunhofer Italia, Versuchszentrum
    Laimburg) sowie vier Fakultäten der Freien Universität Bozen an Lösungen für
    eine nachhaltige Zukunft. Der Fokus liegt dabei auf den Technologiefeldern
    Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Mit 70
    wissenschaftlichen Laboren und Prototypenwerkstätten, Büros, Coworking Spaces
    und akademischen Flächen vernetzt NOI Techpark Wirtschaft und Wissenschaft,
    fördert Tech Transfer, F&E-Projekte und Gründungen und macht Südtirol zu einem
    strategischen Standort für nachhaltige Innovation. Weitere Informationen:
    http://www.noi.bz.it .

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
