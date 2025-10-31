Internationale Konferenz zu fermentierten Lebensmitteln (ICFF)

Bozen (ots) - Über 300 Fachleute aus Wissenschaft und Wirtschaft diskutieren im

NOI Techpark über die Ernährung der Zukunft.



Zwischen 27. und 30. Oktober 2025 trafen sich in Südtirols Innovationsviertel

bei der ersten Ausgabe der International Conference on Fermented Foods (ICFF)

über 300 Fachleute aus Wissenschaft und Industrie aus aller Welt, um zu

diskutieren, wie traditionelle Fermentationsverfahren die Ernährung der Zukunft

prägen können.



Fermentierte Lebensmittel - von Brot und Käse über Kombucha bis hin zu Kimchi -

erleben derzeit eine Renaissance. Dank ihrer positiven Auswirkungen auf

Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit rücken sie zunehmend in den

Fokus moderner Lebensmittelforschung. Die Konferenz vereinte weltweit führende

wissenschaftliche Fachleute auf den Gebieten der Mikrobiologie, Biotechnologie

und Lebensmittelinnovation, um über das Potenzial fermentierter Produkte zu

sprechen. "Alle Beiträge unterstrichen, dass Fermentation das zentrale Mittel

zur Umwandlung von Lebensmittelrohstoffen in hochwertige Produkte ist. Es

besteht ein großes Interesse daran, wie Fermentationsprozesse gesteuert werden

können und welche Auswirkungen fermentierte Lebensmittel auf die Gesundheit

haben", erklärt Prof. Marco Gobbetti, Chief Scientist des NOI Techpark und

Vorsitzender der Konferenz .





Fachleute aus der ganzen Welt



Unter den Referierenden befanden sich namhafte Forschende wie Maria Marco von

der University of California, Davis (USA), Nam Soo Han von der Chungbuk National

University (Südkorea) und Shao Quan von der National University of Singapore

(Singapur). Zahlreiche weitere Expertinnen und Experten der ETH Zürich

(Schweiz), KU Leuven (Belgien), University of New South Wales (Australien) und

weiteren international renommierten Universitäten und Forschungsinstituten

widmeten sich den neuesten Entwicklungen in der Fermentationswissenschaft, dem

menschlichen Mikrobiom und Strategien zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen .



Zentrale Bedeutung der Fermentation



Die Fermentation ist ein Schlüssel zur nachhaltigen, pflanzenbasierten

Ernährung, da sie pflanzliche Proteine geschmacklich und ernährungsphysiologisch

optimiert, ihre Nährstoffverfügbarkeit verbessert und antinutritionelle Faktoren

reduziert. Sie hat positive Auswirkungen auf das Darmmikrobiom und kann den

Gehalt an Vitaminen und gesundheitsfördernden Enzymen erhöhen. Nicht zuletzt

ermöglicht sie die Wiederverwertung von Nebenprodukten und damit die Schonung

von Ressourcen. "Fermentierte Lebensmittel sind mehr als ein Trend - sie

schlagen eine Brücke zwischen traditionellem Wissen und der Ernährung von

morgen", erläutert Prof. Marco Gobbetti, Vorsitzender der Konferenz. "Mit der

ICFF bringen wir führende internationale Expertinnen und Experten zusammen, um

Forschung in konkrete Lösungen für Gesundheit, Nachhaltigkeit und Wirtschaft zu

übersetzen."



Über Prof. Marco Gobbetti



Prof. Marco Gobbetti ist Chief Scientist des NOI Techpark und einer der weltweit

führenden Experten auf dem Gebiet der Lebensmittelmikrobiologie. Von

Research.com als bester italienischer Mikrobiologe ausgezeichnet, hat Gobbetti

über 150 Technologietransferprojekte geleitet und mehr als 20 Patente angemeldet

- fünf davon für Konsumprodukte. Er war zudem Mitglied des Nationalen Komitees

für Biosicherheit, Biotechnologie und Lebenswissenschaften, das die italienische

Regierung berät.



Über die ICFF



Mit der ICFF positionieren sich Südtirol und der NOI Techpark als europäischer

Knotenpunkt für Innovation in den Bereichen Lebensmittel und Gesundheit. Die

zweite Ausgabe der International Conference on Fermented Foods findet vom 14.

bis 17. Juni 2027 im NOI Techpark in Bozen statt. Weitere Informationen:

https://icff2025.webaimgroup.eu



Über NOI Techpark



NOI Techpark ist Südtirols Innovationsviertel und seit seiner Eröffnung 2017 das

Zentrum für Forschung, Entwicklung und innovatives Unternehmertum in der Region.

Auf einem Areal von 12 Hektar - derzeit zu rund 40 Prozent bebaut - arbeiten

aktuell 2.400 Menschen in 83 Unternehmen und 38 Start-ups, drei

Forschungsinstituten (Eurac Research, Fraunhofer Italia, Versuchszentrum

Laimburg) sowie vier Fakultäten der Freien Universität Bozen an Lösungen für

eine nachhaltige Zukunft. Der Fokus liegt dabei auf den Technologiefeldern

Green, Food & Health, Digital und Automotive & Automation. Mit 70

wissenschaftlichen Laboren und Prototypenwerkstätten, Büros, Coworking Spaces

und akademischen Flächen vernetzt NOI Techpark Wirtschaft und Wissenschaft,

fördert Tech Transfer, F&E-Projekte und Gründungen und macht Südtirol zu einem

strategischen Standort für nachhaltige Innovation. Weitere Informationen:

http://www.noi.bz.it .



