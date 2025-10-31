    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDWS Group AktievorwärtsNachrichten zu DWS Group
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die Kommentare des Managements der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr steigt marginal./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 55,50EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Oliver Carruthers
    Analysiertes Unternehmen: DWS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft DWS auf 'Neutral' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die …