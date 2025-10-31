Milliardenauftrag: Setzt das US-Verteidigungsministerium jetzt auf Elon Musk?

Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX steht offenbar vor einem Milliardenauftrag des US-Verteidigungsministeriums. Nach Informationen des Wall Street Journal soll das Pentagon rund zwei Milliarden US-Dollar bereitstellen, um Satelliten zu entwickeln, die Raketen und Flugzeuge in Echtzeit verfolgen können. Das Geld stammt aus einem Haushaltsgesetz, das Präsident Donald Trump bereits im Juli unterzeichnete – ohne damals den Empfänger offenzulegen.

Der Auftrag ist Teil von Trumps ambitioniertem Raketenabwehrsystem "Golden Dome". Ziel ist ein globales Satellitennetzwerk, das feindliche Geschosse schon vor dem Einschlag zerstören kann. Nach Angaben von Regierungsbeamten soll das System aus bis zu 600 Satelliten bestehen. Das Pentagon hält Details geheim, plant aber, in den kommenden Wochen weitere Informationen zu veröffentlichen.

SpaceX als neuer Favorit

Insidern zufolge wird SpaceX außerdem zentrale Rollen in zwei weiteren Militärprogrammen übernehmen. Das Kommunikationsnetz "Milnet" soll geheime Datenverbindungen sichern, während ein weiteres Satellitensystem Fahrzeuge am Boden überwachen könnte. Damit baut Musk seine Vormachtstellung in der nationalen Sicherheit weiter aus.

Ein Pentagon-Sprecher wollte sich zu laufenden Vorverhandlungen nicht äußern: "Wir geben keine Informationen zu Architekturüberlegungen oder noch nicht entschiedenen Angelegenheiten heraus." Auch SpaceX reagierte nicht auf Anfragen.

Musk liefert, wenn andere noch planen

Trump drängt darauf, dass "Golden Dome" noch in seiner Amtszeit einsatzbereit ist. Branchenkenner sehen darin einen Vorteil für Musk, da SpaceX dank seiner Produktions- und Startkapazitäten Satelliten schneller bauen und ins All bringen kann als traditionelle Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman.

"Wir verlassen uns auf die Industrie, um uns die Kunst des Möglichen zu zeigen", sagte General Chance Saltzman von der Space Force bereits im vergangenen Jahr.

Doch die wachsende Abhängigkeit von SpaceX sorgt auch für Unruhe. Senator Rick Scott warnte, man dürfe sich nicht "auf ein Unternehmen festlegen". Der Verteidigungswissenschaftliche Beirat des Pentagons sprach schon 2024 von der Gefahr eines "Vendor Lock", der Innovation bremse und Preise hochtreibe.

Musk als Machtfaktor im All

SpaceX hat in den vergangenen Jahren mehr als 10.000 Satelliten für sein Starlink-Netz gestartet – das größte der Welt. Die Firma arbeitet eng mit der NASA und US-Geheimdiensten zusammen. Auch nach Musks öffentlichen Drohungen, eine NASA-Mission zu stoppen, betonte SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell die Verlässlichkeit des Unternehmens: "Die Regierung wird bekommen, was sie braucht – wie immer."

Mit dem geplanten Zwei-Milliarden-Deal festigt Musk seine Position als zentraler Partner der US-Verteidigung – und zeigt, dass die Zukunft der militärischen Macht längst im Orbit entschieden wird.

