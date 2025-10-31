Linde bleibt Margenkönig: Rekordgewinne und Milliarden für Aktionäre

Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 8,62 Milliarden US-Dollar. Auf organischer Basis wuchs der Erlös um zwei Prozent, getragen von höheren Preisen, während die Absatzmengen stabil blieben. Akquisitionen trugen ein Prozent zum Wachstum bei. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte um drei Prozent auf 2,56 Milliarden US-Dollar, die operative Marge verbesserte sich leicht auf 29,7 Prozent.

Der Industriegase-Konzern Linde hat im dritten Quartal 2025 deutliche Gewinnzuwächse erzielt und trotz einer stagnierenden Industriekonjunktur neue Rekordwerte erreicht. Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf 1,93 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 27 Prozent auf 4,09 US-Dollar zulegte. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Nettogewinn bei 1,99 Milliarden US-Dollar, sieben Prozent über dem Vorjahr.

Der operative Cashflow stieg um acht Prozent auf 2,95 Milliarden US-Dollar. Nach Investitionen von 1,28 Milliarden US-Dollar verblieb ein freier Cashflow von 1,67 Milliarden US-Dollar. Im Quartal flossen zudem 1,69 Milliarden US-Dollar durch Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anteilseigner zurück.

Konzernchef Sanjiv Lamba zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden:

"Trotz der stagnierenden Industriekonjunktur haben die Mitarbeiter von Linde erneut robuste Ergebnisse erzielt, indem sie den operativen Cashflow um acht Prozent und den Gewinn pro Aktie auf ein Allzeithoch von 4,21 US-Dollar gesteigert haben."

Er betonte, das Unternehmen halte weiterhin branchenführende Margen und eine hohe Kapitalrendite. Die Aktie dreht ins Minus:

Für das laufende Quartal erwartet Linde einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 4,10 und 4,20 US-Dollar, was einem Zuwachs von bis zu sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Gesamtjahr 2025 stellt der Konzern einen bereinigten Gewinn von 16,35 bis 16,45 US-Dollar je Aktie in Aussicht – ein Plus von fünf bis sechs Prozent.

Lamba bleibt trotz des verhaltenen wirtschaftlichen Umfelds optimistisch:

"Während wir hinsichtlich einer kurzfristigen Erholung der Industrie vorsichtig bleiben, wird unsere disziplinierte Investitionspolitik langfristig Wert für unsere Aktionäre schaffen."

Die Investitionen sollen im Gesamtjahr zwischen fünf und 5,5 Milliarden US-Dollar liegen. Linde plant zudem den vertraglich vereinbarten Verkauf von Gasprojekten im Wert von 7,1 Milliarden US-Dollar, um das Wachstum zu unterstützen.

