UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe signalisiert, dass der Umsatz im kommenden Jahr leicht unter dem für 2025 erwarteten Wert oder vielleicht gleichauf liegen werde, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt hingegen habe mit einem Anstieg gerechnet./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 13,73EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 14,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Madeleine Jenkins
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 14,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte