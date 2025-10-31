    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON
    UBS stuft AIXTRON auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe signalisiert, dass der Umsatz im kommenden Jahr leicht unter dem für 2025 erwarteten Wert oder vielleicht gleichauf liegen werde, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Markt hingegen habe mit einem Anstieg gerechnet./la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:22 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Madeleine Jenkins
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 13,50
    Kursziel alt: 14,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


