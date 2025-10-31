    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Umsatzspitzenreiter

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 31.10.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 31.10.25
    Foto:

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 31.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,48 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+0,11 %), Amazon.com Inc. (+0,86 %), Gold (-0,42 %), NASDAQ 100 (+0,15 %).

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.520,00€
    Basispreis
    16,52
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.590,80€
    Basispreis
    15,60
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Silber NB39RK Long 18,96 232,65 Tsd.
    Silber NB39RL Long 18,70 207,01 Tsd.
    Amazon.com Inc. HT5283 Long 5,17 197,40 Tsd.
    Silber NB3968 Long 28,74 168,36 Tsd.
    DAX Performance DU3992 Short 38,71 143,52 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Gold SX6EMX Long 6,71 242,70 Tsd.
    NASDAQ 100 PC2H6S Long 7,14 183,58 Tsd.
    Amazon.com Inc. SW8U6M Long 3,19 122,10 Tsd.
    Amazon.com Inc. SW8U5N Long 4,05 70,29 Tsd.
    Rheinmetall AG PN2CRD Long 4,72 44,83 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 1,92 Mio.
    DAX Performance
    Reverse Cap
    		PC5NC7 856,90 Tsd.
    MSCI World SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR) Index
    Bonus Garantie
    		DJ0PN6 112,83 Tsd.
    Arista Networks, Inc.
    Sonstige
    		A2U3F5 74,74 Tsd.
    Puma SE
    Sonstige
    		DK1F9T 74,10 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 31.10.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 31.10.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.