Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 31.10.25
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 31.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (-0,48 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+0,11 %), Amazon.com Inc. (+0,86 %), Gold (-0,42 %), NASDAQ 100 (+0,15 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|NB39RK
|Long
|18,96
|232,65 Tsd.
|Silber
|NB39RL
|Long
|18,70
|207,01 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|HT5283
|Long
|5,17
|197,40 Tsd.
|Silber
|NB3968
|Long
|28,74
|168,36 Tsd.
|DAX Performance
|DU3992
|Short
|38,71
|143,52 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Gold
|SX6EMX
|Long
|6,71
|242,70 Tsd.
|NASDAQ 100
|PC2H6S
|Long
|7,14
|183,58 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SW8U6M
|Long
|3,19
|122,10 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SW8U5N
|Long
|4,05
|70,29 Tsd.
|Rheinmetall AG
|PN2CRD
|Long
|4,72
|44,83 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|1,92 Mio.
|DAX Performance
|
Reverse Cap
|PC5NC7
|856,90 Tsd.
|MSCI World SRI Sustainable Select 3.5% Decrement (EUR) Index
|
Bonus Garantie
|DJ0PN6
|112,83 Tsd.
|Arista Networks, Inc.
|
Sonstige
|A2U3F5
|74,74 Tsd.
|Puma SE
|
Sonstige
|DK1F9T
|74,10 Tsd.
