    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLyondellbasell Industries AktievorwärtsNachrichten zu Lyondellbasell Industries

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lyondellbasell Industries - Aktie mit Kurssprung +6,43 % - 31.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Lyondellbasell Industries Aktie bisher um +6,43 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lyondellbasell Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Lyondellbasell Industries - Aktie mit Kurssprung +6,43 % - 31.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    LyondellBasell Industries ist ein global führendes Unternehmen in der Kunststoff- und Chemiebranche, bekannt für seine Polyolefine und Petrochemikalien. Es konkurriert mit Dow, BASF und ExxonMobil und hebt sich durch Innovation und Nachhaltigkeit hervor.

    Lyondellbasell Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2025

    Die Lyondellbasell Industries Aktie notiert aktuell bei 41,77 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,43 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,53  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.360,00€
    Basispreis
    4,63
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.393,73€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Lyondellbasell Industries Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,66 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lyondellbasell Industries Aktie damit um -2,92 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,06 %. Im Jahr 2025 gab es für Lyondellbasell Industries bisher ein Minus von -45,41 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

    Lyondellbasell Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,92 %
    1 Monat -6,06 %
    3 Monate -23,66 %
    1 Jahr -51,16 %

    Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

    Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,86 Mrd.EUR wert.

    LyondellBasell reports third quarter 2025 earnings


    Net (loss) income: $(890) million, $330 million excluding identified items1Diluted (loss) earnings per share: $(2.77) per share; $1.01 per share excluding identified itemsEBITDA: $(480) million, $835 million excluding identified itemsNon-cash asset …

    Lyondellbasell Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lyondellbasell Industries

    +5,90 %
    -3,60 %
    -6,71 %
    -25,21 %
    -51,47 %
    -50,33 %
    -34,15 %
    -53,99 %
    +112,39 %
    ISIN:NL0009434992WKN:A1CWRM



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lyondellbasell Industries - Aktie mit Kurssprung +6,43 % - 31.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Lyondellbasell Industries Aktie bisher um +6,43 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lyondellbasell Industries Aktie.