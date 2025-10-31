Vertiefung der strategischen BESS-Partnerschaft und gemeinsame Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum in Europa (FOTO)

Traunstein (ots) - MaxSolar GmbH und die Greenvolt Group haben ihre

Partnerschaft im Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) weiter

vertieft. Im Rahmen laufender strategischer Gespräche zwischen Vertretern beider

Unternehmen - darunter Jacek Bladek (COO) von Greenvolt Power und Christoph

Strasser (CEO) von MaxSolar - wurden letzte Woche konkrete Schritte für eine

nachhaltige Zusammenarbeit im Hauptsitz von MaxSolar in Traunstein (Bayern)

definiert.



Ziel der Partnerschaft ist es, die umfangreiche Expertise von Greenvolt Power im

Bereich BESS mit dem innovativen Ansatz von MaxSolar zur Integration von

Solarenergie und Speicherlösungen zu kombinieren. Greenvolt Power bringt eine

nachweisliche Erfolgsbilanz mit über 4,7 GW ein, während MaxSolar tiefgehendes

lokales Know-how in der Entwicklung Erneuerbarer Energien sowie einen starken

Fokus auf die effiziente Integration dieser Systeme in das Stromnetz beisteuert.

Diese Zusammenarbeit führt bereits zu Synergien, insbesondere bei der

Beschaffung von Speichersystemen und erzielt konkrete Ergebnisse wie

Kostenoptimierungen, schnellere Bereitstellungszeiten und skalierbare Lösungen

für eine nachhaltige Energiezukunft.





MaxSolar ist besonders stolz auf kommende Projekte, darunter der erstenetzdienliche Speicher in Zusammenarbeit mit Bayernwerk Netze in Bayern - einwichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die Energiewende in Deutschland."Die laufende Zusammenarbeit unterstreicht erneut die enge und vertrauensvollePartnerschaft zwischen Greenvolt Power und uns bei MaxSolar", sagte ChristophStrasser, CEO von MaxSolar. "Unser gemeinsames Ziel ist es, innovativeSpeicherstrategien zu entwickeln, die nicht nur den Übergang zu einernachhaltigen Energiezukunft vorantreiben, sondern auch maßgeblich zurNetzstabilität und Flexibilität beitragen. Wir konzentrieren uns aufTechnologien, die die effiziente Speicherung Erneuerbarer Energien und derenflexible Integration in das Stromnetz ermöglichen.""Batteriespeicher sind eines der am schnellsten wachsenden und strategischwichtigsten Geschäftsfelder von Greenvolt, mit bereits 4,7 GWh, die in Kürze imRahmen unseres umfangreichen Projektportfolios in Betrieb gehen werden. Wirbetrachten Speicher als unerlässlich, um ein flexibleres, widerstandsfähigeresund dekarbonisiertes Energiesystem aufzubauen. Unsere Zusammenarbeit mitMaxSolar ermöglicht es uns, technische Expertise mit Marktkenntnis zu verbindenund Synergien zu schaffen, die unser gemeinsames Wachstum zweifellosbeschleunigen und einen größeren Mehrwert für die erneuerbare Energielandschaftin Europa liefern werden", betonte Jacek Bladek, COO von Greenvolt Power.Diese Zusammenarbeit festigt die Grundlage für eine langfristige, erfolgreichePartnerschaft, die auch die technologische und wirtschaftliche Rentabilität vonPhotovoltaiksystemen in Kombination mit Energiespeicherung stärkt.Über MaxSolar GmbH:Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickeltsektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamteWertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planungund Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination vonPhotovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität undWärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligentmiteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements(PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Miteiner Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und circa 400Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.http://www.maxsolar.comÜber Greenvolt PowerGreenvolt Power, ein Teil der Greenvolt Group - einem weltweit führendenUnternehmen im Bereich 100% erneuerbare Energien - ist im Bereich Utility-Scaletätig und spezialisiert sich auf Onshore-Wind, Solarenergie undEnergiespeicherung. Mit umfassender Expertise in der Entwicklung zeichnet sichdas Unternehmen auch in den Bereichen Finanzierung, Bau, Betrieb undAsset-Management von Großprojekten aus.Mit einer starken Präsenz in 19 Märkten in Europa, Nordamerika und Asien verfügtGreenvolt Power über eine aktuelle Projektpipeline von 14,1 GW, von denen 5,1 GWbis Ende 2025 bereit für den Bau sind. Zudem gehört das Unternehmen zu denweltweit führenden Entwicklern von Batteriespeicher-Systemen (BESS) mit einerPipeline von 4,7 GW.http://www.power.greenvolt.com