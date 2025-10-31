Vertiefung der strategischen BESS-Partnerschaft und gemeinsame Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum in Europa (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Traunstein (ots) - MaxSolar GmbH und die Greenvolt Group haben ihre
    Partnerschaft im Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) weiter
    vertieft. Im Rahmen laufender strategischer Gespräche zwischen Vertretern beider
    Unternehmen - darunter Jacek Bladek (COO) von Greenvolt Power und Christoph
    Strasser (CEO) von MaxSolar - wurden letzte Woche konkrete Schritte für eine
    nachhaltige Zusammenarbeit im Hauptsitz von MaxSolar in Traunstein (Bayern)
    definiert.

    Ziel der Partnerschaft ist es, die umfangreiche Expertise von Greenvolt Power im
    Bereich BESS mit dem innovativen Ansatz von MaxSolar zur Integration von
    Solarenergie und Speicherlösungen zu kombinieren. Greenvolt Power bringt eine
    nachweisliche Erfolgsbilanz mit über 4,7 GW ein, während MaxSolar tiefgehendes
    lokales Know-how in der Entwicklung Erneuerbarer Energien sowie einen starken
    Fokus auf die effiziente Integration dieser Systeme in das Stromnetz beisteuert.
    Diese Zusammenarbeit führt bereits zu Synergien, insbesondere bei der
    Beschaffung von Speichersystemen und erzielt konkrete Ergebnisse wie
    Kostenoptimierungen, schnellere Bereitstellungszeiten und skalierbare Lösungen
    für eine nachhaltige Energiezukunft.

    MaxSolar ist besonders stolz auf kommende Projekte, darunter der erste
    netzdienliche Speicher in Zusammenarbeit mit Bayernwerk Netze in Bayern - ein
    wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die Energiewende in Deutschland.
    "Die laufende Zusammenarbeit unterstreicht erneut die enge und vertrauensvolle
    Partnerschaft zwischen Greenvolt Power und uns bei MaxSolar", sagte Christoph
    Strasser, CEO von MaxSolar. "Unser gemeinsames Ziel ist es, innovative
    Speicherstrategien zu entwickeln, die nicht nur den Übergang zu einer
    nachhaltigen Energiezukunft vorantreiben, sondern auch maßgeblich zur
    Netzstabilität und Flexibilität beitragen. Wir konzentrieren uns auf
    Technologien, die die effiziente Speicherung Erneuerbarer Energien und deren
    flexible Integration in das Stromnetz ermöglichen."

    "Batteriespeicher sind eines der am schnellsten wachsenden und strategisch
    wichtigsten Geschäftsfelder von Greenvolt, mit bereits 4,7 GWh, die in Kürze im
    Rahmen unseres umfangreichen Projektportfolios in Betrieb gehen werden. Wir
    betrachten Speicher als unerlässlich, um ein flexibleres, widerstandsfähigeres
    und dekarbonisiertes Energiesystem aufzubauen. Unsere Zusammenarbeit mit
    MaxSolar ermöglicht es uns, technische Expertise mit Marktkenntnis zu verbinden
    und Synergien zu schaffen, die unser gemeinsames Wachstum zweifellos
    beschleunigen und einen größeren Mehrwert für die erneuerbare Energielandschaft
    in Europa liefern werden", betonte Jacek Bladek, COO von Greenvolt Power.

    Diese Zusammenarbeit festigt die Grundlage für eine langfristige, erfolgreiche
    Partnerschaft, die auch die technologische und wirtschaftliche Rentabilität von
    Photovoltaiksystemen in Kombination mit Energiespeicherung stärkt.

    Über MaxSolar GmbH:

    Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt
    sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte
    Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung
    und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von
    Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und
    Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent
    miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements
    (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit
    einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und circa 400
    Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.

    http://www.maxsolar.com

    Über Greenvolt Power

    Greenvolt Power, ein Teil der Greenvolt Group - einem weltweit führenden
    Unternehmen im Bereich 100% erneuerbare Energien - ist im Bereich Utility-Scale
    tätig und spezialisiert sich auf Onshore-Wind, Solarenergie und
    Energiespeicherung. Mit umfassender Expertise in der Entwicklung zeichnet sich
    das Unternehmen auch in den Bereichen Finanzierung, Bau, Betrieb und
    Asset-Management von Großprojekten aus.

    Mit einer starken Präsenz in 19 Märkten in Europa, Nordamerika und Asien verfügt
    Greenvolt Power über eine aktuelle Projektpipeline von 14,1 GW, von denen 5,1 GW
    bis Ende 2025 bereit für den Bau sind. Zudem gehört das Unternehmen zu den
    weltweit führenden Entwicklern von Batteriespeicher-Systemen (BESS) mit einer
    Pipeline von 4,7 GW.

    http://www.power.greenvolt.com

    Pressekontakt:

    Verena Steindl
    Marketing & Communications
    MaxSolar GmbH
    Tel.: +49 861 21396 621
    E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6148814
    OTS: MaxSolar GmbH


