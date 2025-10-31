DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie langfristig eine starke fundamentale Entwicklung von dem Sensorik- und Optronik-Anbieter. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für eine gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei Aufträgen./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 93,25EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



