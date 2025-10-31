DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie langfristig eine starke fundamentale Entwicklung von dem Sensorik- und Optronik-Anbieter. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für eine gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei Aufträgen./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 93,25EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte