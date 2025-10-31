    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    DZ BANK stuft Hensoldt auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hensoldt mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 116 Euro je Aktie in die Bewertung aufgenommen. Analyst Holger Schmidt verspricht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie langfristig eine starke fundamentale Entwicklung von dem Sensorik- und Optronik-Anbieter. Die beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets und der hohe Auftragsbestand sorgten für eine gute Vorhersagbarkeit und Dynamik bei Aufträgen./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:44 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 09:56 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 93,25EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Holger Schmidt
    Analysiertes Unternehmen: Hensoldt
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


