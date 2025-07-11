    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.11.2025 bis 07.11.2025

    Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

    Montag. 03.11.2025

    - (Nr. 393) Frauen in Führungspositionen, Jahr 2024 (Qualität der Arbeit 2025)
    - (Nr. N062) Legehennenbestand, Geflügelzuchtbetriebe, Geflügeltiere und
    Geflügelschlachtung, August 2025 und Jahre 2023/2024

    Dienstag, 04.11.2025

    - (Nr. 394) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2024
    - (Nr. 45) Zahl der Woche: Preise für Kfz-Versicherung und Pkw-Reparatur,
    September 2025

    Mittwoch, 05.11.2025

    - (Nr. 395) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025
    - (Nr. 396) Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025

    Donnerstag, 06.11.2025

    - (Nr. 397) Produktionsindex, September 2025
    - (Nr. 398) Krankenhäuser: Behandlungsfälle und -dauer, Bettenausstattung und
    -auslastung sowie Personal, Jahr 2024

    Freitag, 07.11.2025

    - (Nr. 399) Außenhandel, September 2025
    - (Nr. 400) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt,

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6148829
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Verfasst von news aktuell
