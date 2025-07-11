Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 03.11.2025 bis 07.11.2025

Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag. 03.11.2025



- (Nr. 393) Frauen in Führungspositionen, Jahr 2024 (Qualität der Arbeit 2025)

- (Nr. N062) Legehennenbestand, Geflügelzuchtbetriebe, Geflügeltiere und

Geflügelschlachtung, August 2025 und Jahre 2023/2024



Dienstag, 04.11.2025





- (Nr. 394) Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Jahr 2024

- (Nr. 45) Zahl der Woche: Preise für Kfz-Versicherung und Pkw-Reparatur,

September 2025



Mittwoch, 05.11.2025



- (Nr. 395) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025

- (Nr. 396) Umsatz im Dienstleistungsbereich, August 2025



Donnerstag, 06.11.2025



- (Nr. 397) Produktionsindex, September 2025

- (Nr. 398) Krankenhäuser: Behandlungsfälle und -dauer, Bettenausstattung und

-auslastung sowie Personal, Jahr 2024



Freitag, 07.11.2025



- (Nr. 399) Außenhandel, September 2025

- (Nr. 400) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Oktober 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



Herausgeber:



DESTATIS | Statistisches Bundesamt,



Gustav-Stresemann-Ring 11



65189 Wiesbaden



www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6148829

OTS: Statistisches Bundesamt







