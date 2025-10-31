DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro je Aktie belassen. Ein Ende der Überkapazitäten am Markt für SiC-Halbleiter sei nicht in Sicht, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könne der Chipbranchen-Ausrüster diese anhaltende Delle im kommenden Jahr vor allem im Bereich optoelektronischer Halbleiter recht gut auffangen. Die Margen dürften dabei sogar leicht nach oben tendieren. Der Tiefpunkt im Gewinnzyklus sollte noch im laufenden Jahr erreicht werden./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 13,71EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,52 € , was eine Steigerung von +5,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer