    DZ BANK stuft AIXTRON auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro je Aktie belassen. Ein Ende der Überkapazitäten am Markt für SiC-Halbleiter sei nicht in Sicht, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings könne der Chipbranchen-Ausrüster diese anhaltende Delle im kommenden Jahr vor allem im Bereich optoelektronischer Halbleiter recht gut auffangen. Die Margen dürften dabei sogar leicht nach oben tendieren. Der Tiefpunkt im Gewinnzyklus sollte noch im laufenden Jahr erreicht werden./rob/tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 13,71EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Armin Kremser
    Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


