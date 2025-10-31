    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Indes trügen höhere Kapitalpuffer und diversifizierte Portfolios dazu bei, die Auswirkungen des schwächelnden Rückversicherungsmarktes auf die Profitabilität abzumildern./la/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 158,9EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Christodoulou
    Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 161,40
    Kursziel alt: 161,40
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


