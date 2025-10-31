NanoRepro AG: Starke Halbjahreszahlen 2025 - Wachstum ungebremst
NanoRepro AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende finanzielle Fortschritte mit einem Umsatzsprung auf 2.426 TEUR und einer strategischen Neuausrichtung zur Profitabilitätssteigerung.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatz im ersten Halbjahr 2025 steigt auf 2.426 TEUR, im Vergleich zu 1.771 TEUR im H1 2024.
- EBIT und Nettoergebnis zeigen signifikante Verbesserungen: EBIT bei -1.048 TEUR (H1 2024: -2.251 TEUR) und Nettoergebnis bei -844 TEUR (H1 2024: -1.165 TEUR).
- Eigenkapitalquote beträgt 98 Prozent, was auf eine nahezu vollständige Eigenkapitalfinanzierung hinweist.
- Umsatz im Schnelltestsegment wächst um 58,1 Prozent auf 2.107 TEUR, unterstützt durch bestehende und neue Partnerschaften.
- Strategische Neuausrichtung fokussiert sich auf die Verbesserung der Profitabilität und die Reduzierung von Marketingkosten.
- NanoRepro AG stärkt ihre Marktposition durch Beteiligungen an Paedi Protect AG und hyped about science GmbH, um Synergien im Gesundheitsmarkt zu nutzen.
Der Kurs von NanoRepro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,10 % im
Minus.
-3,68 %
+5,69 %
-1,67 %
+13,50 %
+5,06 %
-34,14 %
-49,04 %
+106,09 %
-84,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte