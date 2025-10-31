Denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Nachhaltigkeit beginnt nicht beim Neubau, sondern beim

Bewahren. Denkmalgeschützte Immobilien bieten ökologischen Mehrwert, kulturelle

Bedeutung und wirtschaftliche Stabilität. Sallinger Frankfurt zeigt, wie

Investitionen in Denkmalimmobilien historische Substanz erhalten und mit

Sanierungen zeitgemäße Kapitalanlagen entstehen, die Bestand haben.



Die Wohnungsnot in Deutschland wächst - besonders in Großstädten wie Berlin,

Köln oder Leipzig. Doch anstatt immer weiter neu zu bauen, rückt der Bestand in

den Fokus. Denn warum Ressourcen für Neubauten verschwenden, wenn das genutzt

werden kann, was bereits vorhanden ist?





Viele denkmalgeschützte Immobilien stehen leer oder sind in die Jahre gekommen.Ihre Sanierung gilt oft als aufwendig, da der Denkmalschutz strenge Auflagen mitsich bringt. Dabei liegt gerade hier hohes Potenzial: Wer historischeBausubstanz erhält, schafft nicht nur neuen Wohnraum, sondern bewahrt zugleichkulturelle sowie historische Architektur vor dem Verfall und reduziert denökologischen Fußabdruck. Auch Eigentümer selbst profitieren vondenkmalgeschützten Immobilien als nachhaltige Kapitalanlage. ProfessionellePartner wie Sallinger Frankfurt zeigen, wie aus architektonischen Zeugnissenvergangener Zeiten moderne und energieeffiziente Lebensräume entstehen können.Der Kauf von Denkmalimmobilien - eine ökologische und nachhaltige InvestitionKlimaschutz und Nachhaltigkeit sind heutzutage wichtige Aspekte und sollten auchbei großen Investitionen beachtet werden. Neubauten benötigen erhebliche Mengenan Beton, Stahl und Energie - Baustoffe, die nicht nur teuer, sondern auch inihrer Gewinnung, Verarbeitung und Transport besonders CO2-intensiv sind.Denkmalgeschützte Immobilien hingegen verwenden das, was schon vorhanden ist.Durch die Sanierung bestehender Baustrukturen wird sogenannte graue Energiegespart - also die Energie, die bereits in Fundament, Beton und Mauern steckt.Diese wird weiter verwendet, wodurch neu benötigte graue Energie reduziert wird.So trägt jede denkmalgerechte Sanierung zur Reduzierung des ökologischenFußabdrucks bei. Nachhaltigkeit entsteht hier nicht durch Neubau, sondern durchdie Erhaltung.Bestandsgebäude erhalten und Stadtgeschichte bewahrenImmobilien mit Denkmalschutz sind weit mehr als einfache Gebäude - sie sind einStück Geschichte und tragen zur kulturellen und historischen Identität einerStadt bei. Alte Fachwerkhäuser, Altbauten und Gutshöfe - das alles sindZeitzeugen, die von Handwerkskunst, Stadtentwicklung und vergangenenJahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, erzählen. Allein aus diesenhistorischen Gründen gilt es, diese zu bewahren. Wer also in Denkmalimmobilien