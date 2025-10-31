Nachhaltig investieren
Denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Nachhaltigkeit beginnt nicht beim Neubau, sondern beim
Bewahren. Denkmalgeschützte Immobilien bieten ökologischen Mehrwert, kulturelle
Bedeutung und wirtschaftliche Stabilität. Sallinger Frankfurt zeigt, wie
Investitionen in Denkmalimmobilien historische Substanz erhalten und mit
Sanierungen zeitgemäße Kapitalanlagen entstehen, die Bestand haben.
Die Wohnungsnot in Deutschland wächst - besonders in Großstädten wie Berlin,
Köln oder Leipzig. Doch anstatt immer weiter neu zu bauen, rückt der Bestand in
den Fokus. Denn warum Ressourcen für Neubauten verschwenden, wenn das genutzt
werden kann, was bereits vorhanden ist?
Viele denkmalgeschützte Immobilien stehen leer oder sind in die Jahre gekommen.
Ihre Sanierung gilt oft als aufwendig, da der Denkmalschutz strenge Auflagen mit
sich bringt. Dabei liegt gerade hier hohes Potenzial: Wer historische
Bausubstanz erhält, schafft nicht nur neuen Wohnraum, sondern bewahrt zugleich
kulturelle sowie historische Architektur vor dem Verfall und reduziert den
ökologischen Fußabdruck. Auch Eigentümer selbst profitieren von
denkmalgeschützten Immobilien als nachhaltige Kapitalanlage. Professionelle
Partner wie Sallinger Frankfurt zeigen, wie aus architektonischen Zeugnissen
vergangener Zeiten moderne und energieeffiziente Lebensräume entstehen können.
Der Kauf von Denkmalimmobilien - eine ökologische und nachhaltige Investition
Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind heutzutage wichtige Aspekte und sollten auch
bei großen Investitionen beachtet werden. Neubauten benötigen erhebliche Mengen
an Beton, Stahl und Energie - Baustoffe, die nicht nur teuer, sondern auch in
ihrer Gewinnung, Verarbeitung und Transport besonders CO2-intensiv sind.
Denkmalgeschützte Immobilien hingegen verwenden das, was schon vorhanden ist.
Durch die Sanierung bestehender Baustrukturen wird sogenannte graue Energie
gespart - also die Energie, die bereits in Fundament, Beton und Mauern steckt.
Diese wird weiter verwendet, wodurch neu benötigte graue Energie reduziert wird.
So trägt jede denkmalgerechte Sanierung zur Reduzierung des ökologischen
Fußabdrucks bei. Nachhaltigkeit entsteht hier nicht durch Neubau, sondern durch
die Erhaltung.
Bestandsgebäude erhalten und Stadtgeschichte bewahren
Immobilien mit Denkmalschutz sind weit mehr als einfache Gebäude - sie sind ein
Stück Geschichte und tragen zur kulturellen und historischen Identität einer
Stadt bei. Alte Fachwerkhäuser, Altbauten und Gutshöfe - das alles sind
Zeitzeugen, die von Handwerkskunst, Stadtentwicklung und vergangenen
Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, erzählen. Allein aus diesen
historischen Gründen gilt es, diese zu bewahren. Wer also in Denkmalimmobilien
