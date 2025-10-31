    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Nachhaltig investieren

    Denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Nachhaltigkeit beginnt nicht beim Neubau, sondern beim
    Bewahren. Denkmalgeschützte Immobilien bieten ökologischen Mehrwert, kulturelle
    Bedeutung und wirtschaftliche Stabilität. Sallinger Frankfurt zeigt, wie
    Investitionen in Denkmalimmobilien historische Substanz erhalten und mit
    Sanierungen zeitgemäße Kapitalanlagen entstehen, die Bestand haben.

    Die Wohnungsnot in Deutschland wächst - besonders in Großstädten wie Berlin,
    Köln oder Leipzig. Doch anstatt immer weiter neu zu bauen, rückt der Bestand in
    den Fokus. Denn warum Ressourcen für Neubauten verschwenden, wenn das genutzt
    werden kann, was bereits vorhanden ist?

    Viele denkmalgeschützte Immobilien stehen leer oder sind in die Jahre gekommen.
    Ihre Sanierung gilt oft als aufwendig, da der Denkmalschutz strenge Auflagen mit
    sich bringt. Dabei liegt gerade hier hohes Potenzial: Wer historische
    Bausubstanz erhält, schafft nicht nur neuen Wohnraum, sondern bewahrt zugleich
    kulturelle sowie historische Architektur vor dem Verfall und reduziert den
    ökologischen Fußabdruck. Auch Eigentümer selbst profitieren von
    denkmalgeschützten Immobilien als nachhaltige Kapitalanlage. Professionelle
    Partner wie Sallinger Frankfurt zeigen, wie aus architektonischen Zeugnissen
    vergangener Zeiten moderne und energieeffiziente Lebensräume entstehen können.

    Der Kauf von Denkmalimmobilien - eine ökologische und nachhaltige Investition

    Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind heutzutage wichtige Aspekte und sollten auch
    bei großen Investitionen beachtet werden. Neubauten benötigen erhebliche Mengen
    an Beton, Stahl und Energie - Baustoffe, die nicht nur teuer, sondern auch in
    ihrer Gewinnung, Verarbeitung und Transport besonders CO2-intensiv sind.

    Denkmalgeschützte Immobilien hingegen verwenden das, was schon vorhanden ist.
    Durch die Sanierung bestehender Baustrukturen wird sogenannte graue Energie
    gespart - also die Energie, die bereits in Fundament, Beton und Mauern steckt.
    Diese wird weiter verwendet, wodurch neu benötigte graue Energie reduziert wird.
    So trägt jede denkmalgerechte Sanierung zur Reduzierung des ökologischen
    Fußabdrucks bei. Nachhaltigkeit entsteht hier nicht durch Neubau, sondern durch
    die Erhaltung.

    Bestandsgebäude erhalten und Stadtgeschichte bewahren

    Immobilien mit Denkmalschutz sind weit mehr als einfache Gebäude - sie sind ein
    Stück Geschichte und tragen zur kulturellen und historischen Identität einer
    Stadt bei. Alte Fachwerkhäuser, Altbauten und Gutshöfe - das alles sind
    Zeitzeugen, die von Handwerkskunst, Stadtentwicklung und vergangenen
    Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, erzählen. Allein aus diesen
    historischen Gründen gilt es, diese zu bewahren. Wer also in Denkmalimmobilien
