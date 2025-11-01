Nicht Novo Nordisk: Das ist Europas wachstumstärkster Pharma-Konzern

Treiber ist vor allem das Erfolgsmedikament Bimzelx, das gegen Autoimmunerkrankungen wie Psoriasis und Hidradenitis suppurativa eingesetzt wird. Nach schwächeren Daten eines Konkurrenzprodukts von Moonlake sieht UBS UCB in einer starken Wettbewerbsposition und hebt die erwarteten Spitzenumsätze von Bimzelx auf 8,5 Milliarden Euro an – rund 18 Prozent über Marktkonsens.

UBS hat ihr Kursziel für den belgischen Pharmakonzern UCB deutlich von 240 auf 300 Euro angehoben und bleibt bei der Einstufung „Buy“. Die Analysten sehen den Konzern als eine der wachstumsstärksten Pharmaaktien Europas – mit einem seltenen Mix aus starkem Produktportfolio, solider Pipeline und ohne größere Patentabläufe bis Mitte der 2030er-Jahre.

In einer kommenden Studie gegen Skyrizi (AbbVie) in der Indikation Psoriasis-Arthritis sehen die Analysten zudem erhebliches Potenzial für einen weiteren Marktausbau. Sollte die Studie 2026 erfolgreich verlaufen, könnte Bimzelx laut UBS sogar an die 10 Milliarden Euro Umsatzgrenze heranreichen.

Auch die Pipeline überzeugt: Der Antikörper Galvokimig zeigte in einer frühen Studie vielversprechende Ergebnisse bei Neurodermitis. UBS rechnet hier langfristig mit bis zu 3 Milliarden Euro Umsatzpotenzial. Zusammen mit weiteren Wirkstoffen wie Zilbrysq und Rystiggo im Bereich seltener Autoimmunerkrankungen erwartet die Bank für UCB ein zweistelliges Umsatzwachstum über mehrere Jahre.

UCB stehe damit „vor einem Jahrzehnt des überdurchschnittlichen Wachstums“, heißt es in der Studie. 2026 werde ein entscheidendes Jahr mit mehreren klinischen Meilensteinen. Trotz des jüngsten Kursanstiegs auf rund 227 Euro sieht UBS ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent – und zählt UCB weiterhin zu ihren Top-Picks im europäischen Pharmasektor

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





