"Betriebssitz-Pflicht" ist anachronistisch - Deutschland blockiert Innovation auf Kosten der Verbraucher (FOTO)

"Zusammenfassung

Uber Technologies, Inc. bleibt aufgrund des starken Rückenwinds im Mobilitätsbereich und der schnellen Expansion bei On-Demand-Lieferungen und Partnerschaften für autonome Fahrzeuge eine Kaufempfehlung. Das Liefersegment von UBER lässt die Konkurrenz mit schnellerem Umsatzwachstum, verbesserten Margen und dem Ausbau von Partnerschaften hinter sich und positioniert das Unternehmen so für eine langfristige Dominanz. Das Asset-Light-Modell des Unternehmens, das ausgedehnte Fahrernetzwerk und die robuste Generierung von freiem Cashflow untermauern seine dauerhaften Wettbewerbsvorteile und seine finanzielle Gesundheit. Angesichts des steigenden freien Cashflows, der Aktienrückkäufe und des Potenzials von Uber, das Amazon der On-Demand-Lieferung zu werden, sind die UBER-Aktien attraktiv bewertet; das Risiko-Ertrags-Verhältnis bleibt überzeugend."





"Tatsächlich scheint Uber auf zahlreiche verschiedene AV-Anbieter zu setzen. Der AV-Markt ist in dieser frühen Entwicklungsphase hart umkämpft und zunehmend fragmentiert, und es gibt Chancen für mehrere Gewinner. Uber will sich die Chancen in diesem Bereich nicht entgehen lassen und investiert intensiv, um relevant zu bleiben. Das Unternehmen ist fest entschlossen, ein wichtiger Akteur zu werden und die Infrastruktur für sogenannte „Robotaxis“ bereitzustellen."





"Darüber hinaus gab NuBank ( NU ), die größte Fintech-Bank Lateinamerikas mit über 118 Millionen Kunden (davon über 100 Millionen in Brasilien), Anfang dieser Woche eine Partnerschaft mit Uber bekannt , die darauf abzielt, Kunden beider Plattformen in Brasilien zusammenzubringen. Uber plant, NuBank-Kunden eine sechsmonatige Uber One-Mitgliedschaft mit NuPay als Zahlungsmethode anzubieten."





"Uber Delivery hat sich zum am schnellsten wachsenden Segment des Unternehmens entwickelt und verzeichnete bei den Buchungen eine beeindruckende Wachstumsrate von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Zum Vergleich: Die Bruttobuchungen von Uber Mobility wuchsen um 18 %, während das Frachtsegment im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert blieb."





"Im letzten Jahr hat Uber seine Partnerschaften mit Unternehmen, die Produktlieferungen auf Abruf anbieten möchten, rasch ausgebaut. Dazu zählen unter anderem Lebensmittel ( Fresh Direct und zahlreiche kleine Lebensmittelhändler in den USA), Kosmetik über Sally Beauty ( SBH ), Accessoires über Five Below ( FIVE ), Sportartikel über Dick’s Sporting Goods & Golf Galaxy ( DKS ), Tiernahrung und -produkte über Petco ( WOOF ), Blumen über 1-800-Flowers ( FLWS ), Unterhaltungselektronik von Best Buy ( BBY ) und Schmuck von Sephora , einer Tochtergesellschaft von LVMH ( OTCPK:LVMUY ).

Diese Beispiele verdeutlichen, dass Uber/Uber Eats mehr als nur ein Fast-Food-Lieferservice wird und damit in die etablierten Märkte von DoorDash ( DASH ) und Instacart ( CART ) vordringt, die meiner Meinung nach Ubers Hauptkonkurrenten in diesem Bereich sind. Diese beiden haben sich eine attraktive Nische im Geschäftssegment der lokalen Produktlieferung auf Abruf geschaffen, doch Uber weitet seine Aktivitäten in diesem Bereich rasant aus. Diese Entwicklung halte ich für die spannendste für Uber-Aktionäre. Es lohnt sich, etwas tiefer in die Materie einzutauchen."





"Es werden wahrscheinlich weiterhin Partnerschaften entstehen, da Uber Zugriff auf eine große Flotte von Fahrern und Lieferfahrzeugen – im Wesentlichen die Privatfahrzeuge der Menschen – hat. Dadurch kann Uber On-Demand-Lieferdienste günstiger anbieten als ein Unternehmen, das ein eigenes Fahrzeug besitzt und einen Mitarbeiter als Zusteller bezahlt. Ein partnerschaftliches Geschäftsmodell ist daher für beide Seiten sinnvoll."





"Zweitens hat kein anderes Unternehmen Zugriff auf eine so umfangreiche Fahrer- und Fahrzeugflotte für On-Demand-Lieferungen. Wie aus den jüngsten Geschäftszahlen hervorgeht , verfügt Uber über eine Flotte von 8,8 Millionen Fahrern, von denen mehr als 7 Millionen aktiv sind ."





"Drittens steht Uber noch ganz am Anfang dieser Reise und hat sich in diesem Bereich bereits zu einer starken, wiedererkennbaren und hochgeschätzten Marke entwickelt. Angefangen mit Fast Food und nun auch mit Lebensmitteln und einigen wenigen anderen Produkten, erinnert mich das an Amazons Schritt vor 20 Jahren, als das Unternehmen seinen Online-Verkauf von Büchern auf CDs, DVDs und Haushaltsartikel erweiterte und schließlich in nahezu alle verfügbaren Konsumgüterkategorien vordrang. Auch Uber hat diesen Wendepunkt erreicht und hat das Potenzial, mit einer wachsenden Fahrzeugflotte und Lieferoptionen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses der nordamerikanische (wenn nicht sogar weltweite) Marktführer im Bereich On-Demand-Lieferung zu werden."





"Dieser Prozess lässt sich im Lebensmitteleinzelhandel bereits beobachten: Family Dollar gab im Mai seine Partnerschaft mit Uber bekannt , woraufhin Dollar General ( DG ) Anfang August nachzogen , Dollar Tree ( DLTR ) einige Wochen später und ALDI im September."





"Abschluss

Uber hat sich zu einem dominanten Player in der Technologiebranche und einem FCF-generierenden Monster entwickelt. Das Unternehmen hat nicht nur – wie wir wissen – einen deutlichen Vorsprung in der globalen Mitfahrbranche, sondern könnte meiner Einschätzung nach auch zum Amazon der On-Demand-Produktlieferung im Allgemeinen werden.

Kurz- und mittelfristig erwarte ich, dass das Unternehmen seine Position als zweitgrößter Anbieter im Lebensmittellieferdienstmarkt (neben DoorDash) festigt und aufgrund seiner Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Konkurrenten mit der Zeit zum dominierenden Anbieter werden könnte. Anleger sollten in der Telefonkonferenz zu den Q3-Ergebnissen in einigen Wochen auf Hinweise auf die anhaltend schnelle Expansion des Unternehmens in diesem Bereich achten, die durch die Bildung von Partnerschaften vorangetrieben wird.

Ich halte die Aktien derzeit für konservativ bewertet und behalte meine Kaufempfehlung bei. Das Risiko-Ertrags-Profil ist für Uber weiterhin attraktiv. Ich persönlich werde meine Position bei makroökonomischen Schwächen, die für Investoren ein Gewinn sein könnten, weiter ausbauen und weiterhin für Uber fahren, solange sich das Unternehmen für mich lohnt. So weit, so gut."