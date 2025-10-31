DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stellantis auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Auto-Holding habe im vergangenen Quartal weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten und den Ausblick für das zweite Halbjahr bestätigt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die Gefahr weiterer Abschreibungen komme nicht überraschend und deute darauf hin, dass eine Besserung der Lage erst einmal nicht in Sicht sei./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 8,92EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 8

Kursziel alt: 8

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



