    Öl-Riesen auf dem Prüfstand

    Exxon und Chevron trotzen Ölpreis-Flaute: Milliarden-Deals zeigen Wirkung

    Neue Ölfelder und ein Übernahmerausch lassen die Gewinne bei den US-Ölmultis Chevron und Exxon sprudeln.

    • Exxon und Chevron übertreffen Quartalsprognosen deutlich.
    • Neue Ölfelder in Guyana treiben Produktionssteigerung an.
    • Chevron schüttet hohe Dividenden und kauft Aktien zurück.
    Öl-Riesen auf dem Prüfstand - Exxon und Chevron trotzen Ölpreis-Flaute: Milliarden-Deals zeigen Wirkung
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Trotz fallender Ölpreise liefern Exxon Mobil und Chevron erneut überraschend starke Quartalszahlen. Beide US-Ölgiganten übertrafen die Erwartungen der Wall Street deutlich – und das liegt vor allem an neuen Förderprojekten und milliardenschweren Zukäufen.

    Exxon meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der 7 Cent über den Analystenschätzungen lag. Noch deutlicher fiel die Überraschung bei Chevron aus: Hier lag das Ergebnis fast 20 Cent über den Prognosen.

    Trotzdem kam bei Anlegern vorbörslich keine Euphorie auf. Exxons Aktie rutscht am Freitag im vorbörslichen US-Handel rund 2 Prozent ab, während Chevron knapp mit 0,6 Prozent im Plus notiert.

    Exxon Mobil

    -0,38 %
    -0,92 %
    +1,64 %
    +1,81 %
    -8,01 %
    -11,31 %
    +251,36 %
    +32,26 %
    +220,59 %
    ISIN:US30231G1022WKN:852549

    Für Exxon ging der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 7,55 Milliarden US-Dollar zurück (1,76 Dollar je Aktie), doch bereinigt um Sondereffekte erzielte das Unternehmen 1,88 US-Dollar je Aktie – mehr als die von Analysten erwarteten 1,82 Dollar. Der Umsatz lag mit 85,3 Milliarden US-Dollar leicht unter den Schätzungen (87,7 Milliarden US-Dollar). Der Rückgang bei Exxon ist auf gestiegene Investitionen und Übernahmen zurückzuführen: Rund 2,4 Milliarden US-Dollar flossen in neue Flächen im Permian Basin – dem wichtigsten US-Ölfeld. Trotz des Kapitalaufwands blieb ein freier Cashflow von 6,3 Milliarden US-Dollar.

    Operativ profitiert ExxonMobil vor allem von seiner Mega-Entwicklung in Guyana. Das neue Förderfeld "Yellowtail" liefert bis zu 250.000 Barrel pro Tag und ist das bisher größte des südamerikanischen Landes. 

    Auch Konkurrent Chevron setzt auf das Wachstum im jüngsten Öl-Land Guyana. Mit der im Juli abgeschlossenen 55-Milliarden-Dollar-Übernahme von Hess sicherte sich der Konzern Zugriff auf das vielversprechende Ölfeld in Guyana, das vom Konkurrent ExxonMobil betrieben wird. Das verschafft dem Konzern zusätzliche Stabilität in einem zunehmend volatilen Ölmarkt.

    Der Konzern steigerte seine weltweite Produktion im dritten Quartal um 21 Prozent auf 4,1 Millionen Barrel pro Tag – ein bemerkenswerter Wert angesichts des aktuellen Überangebots am Ölmarkt. 

    Aktionäre profitieren direkt: Chevron schüttete im dritten Quartal 3,4 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus und tätigte Aktienrückkäufe im Volumen von 2,6 Milliarden US-Dollar. Die Investitionen stiegen auf 4,4 Milliarden US-Dollar – hauptsächlich wegen Ausgaben für frühere Hess-Projekte.

    Chevron Corporation

    +1,66 %
    -1,95 %
    -0,73 %
    -0,90 %
    -3,47 %
    -26,40 %
    +128,76 %
    +61,18 %
    +36,25 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552

    Während Exxon auf langfristiges Wachstum und niedrige Förderkosten setzt, zielt Chevron auf stabile Cashflows, um konjunkturelle Schwankungen besser abzufedern. Beide Strategien spiegeln das Selbstbewusstsein der US-Ölriesen wider – und stellen damit einen Kontrapunkt zu europäischen Konkurrenten wie BP oder Shell dar, die ihre Fördermengen eher zurückfahren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

     


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
