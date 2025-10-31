Flowserve: Pumpen bis der Arzt kommt – Geht die Rallye weiter?

Die Flowserve Corporation entwickelt, fertigt und vertreibt technische Lösungen für die Durchflussregelung, darunter Pumpen, Ventile, Gleitringdichtungen und ähnliche Automatisierungskomponenten, sowie zugehörige Serviceleistungen. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Flowserve Pump (circa 70 Prozent des Umsatzes) und Flow Control (circa 30 Prozent des Umsatzes).

Der Umsatz belief sich auf 1,17 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Prognosen – vor allem aufgrund externer Belastungsfaktoren. Dennoch überzeugte Flowserve durch striktes Kostenmanagement und erzielte ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,90 US-Dollar, was die Erwartungen um 0,10 US-Dollar deutlich übertraf.

Die Aktie setzte nach den jüngsten Quartalszahlen zu einer Rallye an und legte allein in dieser Woche um mehr als 20 Prozent zu. Damit treten die Anteilsscheine des wenig prominenten Geschäftsfeldes aus dem Schatten jahrelanger Renditeschwäche: Auf 10-Jahressicht blieb die Performance sehr deutlich hinter dem breiten Markt zurück. Ändert sich das jetzt?

Die Bruttomarge für Flowserve liegt bei rund 31 Prozent. Das liegt im unteren Drittel für die Branche, lässt sich also als gut bezeichnen. Die Aktie ist mit einm Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 24 bewertet, das liegt leicht unter dem 5-Jahresdurchschnitt von rund 28. Im Mittel liegt der Branchendurchschnitt bei 30. Aus dieser Perspektive ist die Aktie fair bewertet.

Durch das starke Handelsvolumen nach den Quartalszahlen steht die Aktie mittlerweile über allen relevanten gleitenden Durchschnitten (20, 100, 200 Tage). Aber der Relative Stärke Index (RSI) weist mit einem Wert von rund 83 auf ein überkauftes Signal hin. Die Aktie könnte nach der Rallye erstmal verschnaufen und vor einer Korrektur stehen. Die erste Unterstützungszone liegt laut Experten bei rund 52 US-Dollar. Das liegt rund 22 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Flowserve Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.