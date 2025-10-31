    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFlowserve AktievorwärtsNachrichten zu Flowserve

    Aktie geht steil

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flowserve: Pumpen bis der Arzt kommt – Geht die Rallye weiter?

    Die Flowserve-Aktie legte nach ihren Quartalszahlen eine unglaubliche Rallye hin. Ist der Trend nachhaltig?

    Für Sie zusammengefasst
    • Flowserve-Aktie nach Quartalszahlen um 20% gestiegen.
    • Umsatz leicht unter Prognosen, EPS über Erwartungen.
    • Überkauftes Signal könnte Korrektur nach Rallye anzeigen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Aktie geht steil - Flowserve: Pumpen bis der Arzt kommt – Geht die Rallye weiter?
    Foto:

    Ist das eine Rallye auf Pump?

    Die Flowserve Corporation entwickelt, fertigt und vertreibt technische Lösungen für die Durchflussregelung, darunter Pumpen, Ventile, Gleitringdichtungen und ähnliche Automatisierungskomponenten, sowie zugehörige Serviceleistungen. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Flowserve Pump (circa 70 Prozent des Umsatzes) und Flow Control (circa 30 Prozent des Umsatzes). 

    Flowserve hat kürzlich seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. 

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Der Umsatz belief sich auf 1,17 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Prognosen – vor allem aufgrund externer Belastungsfaktoren. Dennoch überzeugte Flowserve durch striktes Kostenmanagement und erzielte ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,90 US-Dollar, was die Erwartungen um 0,10 US-Dollar deutlich übertraf. 

    Flowserve

    +0,88 %
    +22,64 %
    +22,41 %
    +15,61 %
    +19,41 %
    +129,52 %
    +120,08 %
    +41,29 %
    +225,13 %
    ISIN:US34354P1057WKN:864999

    Die Aktie setzte nach den jüngsten Quartalszahlen zu einer Rallye an und legte allein in dieser Woche um mehr als 20 Prozent zu. Damit treten die Anteilsscheine des wenig prominenten Geschäftsfeldes aus dem Schatten jahrelanger Renditeschwäche: Auf 10-Jahressicht blieb die Performance sehr deutlich hinter dem breiten Markt zurück. Ändert sich das jetzt?

    Die Bruttomarge für Flowserve liegt bei rund 31 Prozent. Das liegt im unteren Drittel für die Branche, lässt sich also als gut bezeichnen. Die Aktie ist mit einm Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 24 bewertet, das liegt leicht unter dem 5-Jahresdurchschnitt von rund 28. Im Mittel liegt der Branchendurchschnitt bei 30. Aus dieser Perspektive ist die Aktie fair bewertet.

    Durch das starke Handelsvolumen nach den Quartalszahlen steht die Aktie mittlerweile über allen relevanten gleitenden Durchschnitten (20, 100, 200 Tage). Aber der Relative Stärke Index (RSI) weist mit einem Wert von rund 83 auf ein überkauftes Signal hin. Die Aktie könnte nach der Rallye erstmal verschnaufen und vor einer Korrektur stehen. Die erste Unterstützungszone liegt laut Experten bei rund 52 US-Dollar. Das liegt rund 22 Prozent unter dem aktuellen Niveau.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Flowserve Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 58,00EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie geht steil Flowserve: Pumpen bis der Arzt kommt – Geht die Rallye weiter? Die Flowserve-Aktie legte nach ihren Quartalszahlen eine unglaubliche Rallye hin. Ist der Trend nachhaltig?