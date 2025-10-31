    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    AKTIE IM FOKUS

    Merck KGaA erholt - Mavenclad-Nachricht abgehakt

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck-Aktien steigen um 1% im schwächelnden Dax.
    • Stabilisierung oberhalb der 50- und 100-Tage-Linien.
    • Analysten sehen Bewertungslücke als vorübergehend an.
    AKTIE IM FOKUS - Merck KGaA erholt - Mavenclad-Nachricht abgehakt
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Merck KGaA haben sich am Freitag im schwächelnden Dax mit einem Prozent Kursplus gut gehalten.

    Die Papiere stabilisierten sich zum Wochenschluss damit nach einem volatilen Vortag oberhalb der 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien. Am Donnerstag waren sie zeitweise darunter gerutscht.

    Der Grund: Ein US-Gericht hatte das Patent für bestimmte Dosierungen des MS-Mittels Mavenclad für ungültig erklärt. Die daraus resultierende Belastung hatte JPMorgan-Analyst Richard Vosser allerdings schnell als vernachlässigbar eingestuft. Sein Kursziel liegt mit 155 Euro weiter über dem aktuellen Xetra-Niveau.

    Nicht viel weniger hatte am Mittwochabend James Quigley von Goldman Sachs in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Darmstädter am 13. November selbst mit gesenkten 148 Euro angesetzt. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag rechnet er nicht mit Überraschungen, betonte aber die aus seiner Sicht zu geringe Bewertung der Aktien.

    Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber der Life-Science-Konkurrenz sei enorm, selbst im Kontext der Unsicherheiten rund um die Springsworks-Übernahme und den Elektronics-Zyklus, so Quigley. Hier bezieht er sich auf Mercks Geschäft in der Halbleiter- und Display-Industrie. Der Experte hält es aber eher für eine Frage mehrerer Quartale, die Bewertungslücke zu schließen./ag/mis/stk

    Merck

    +1,73 %
    -2,68 %
    +4,83 %
    +0,99 %
    -25,43 %
    -33,28 %
    -11,95 %
    +26,47 %
    +661,96 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,82 % und einem Kurs von 114,5 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um -2,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 14,79 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 127,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 155,00EUR was eine Bandbreite von +11,01 %/+35,49 % bedeutet.




