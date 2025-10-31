    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Für Sie zusammengefasst
    • Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher am 3.11.
    • Themen: EZB-Rat in Florenz und digitaler Euro-Fortschritt.
    • Anmeldung bis 31.10.2025, keine Foto- oder Videoaufnahmen.

    APA ots news: Einladung zum Pressegespräch mit OeNB-Gouverneur Kocher und OeNB-Direktor Meichenitsch

    Debrief EZB-Rat in Florenz und nächste Phase auf dem Weg zum digitalen Euro

    Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) lädt Journalistinnen und
    Journalisten zu einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher und Direktor Josef Meichenitsch ein.

    Im Fokus stehen der Debrief zum jüngsten EZB-Rat in Florenz und die dortigen Entscheidungen.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den aktuellen Entwicklungen zum digitalen Euro, für den der EZB-Rat die nächste Projektphase beschlossen hat.

    Zudem wird die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage im Euroraum diskutiert.

    Termin: Montag, 3. November 2025, 14:30 - 15:30 Uhr

    Ort: Oesterreichische Nationalbank (5. Stock), Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

    Das Gespräch findet "on the record" statt. Foto- und
    Videoaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anmeldung bis Montag, 31. Oktober 2025 , 12:00 Uhr unter event@oenb.at .

    Für Kolleginnen und Kollegen von Radio und Fernsehen gibt es im Anschluss eine Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen.

    Rückfragehinweis:
    Oesterreichische Nationalbank
    Mag.a Marlies Schroeder, MiM
    Telefon: (+43-1) 404 20-6900
    E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at
    Website: https://www.oenb.at

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
