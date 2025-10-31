FRIWO: Verkauf von Hutschienen-Stromlösungen abgeschlossen!
FRIWO AG verkauft sein Hutschienen-Geschäft, stärkt die Finanzen und fokussiert auf Wachstum in Nordamerika und Asien, um bis 2029 Umsatz und EBIT-Marge signifikant zu steigern.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- FRIWO AG hat die Veräußerung seines Geschäfts mit Stromversorgungslösungen für Hutschienen abgeschlossen.
- Der Mittelzufluss aus der Transaktion beträgt rund 10 Millionen EUR.
- Die finanzielle Sanierung des Unternehmens wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Eigenkapitalquote soll bis Ende 2025 auf über 30 % erhöht werden.
- Die veräußerten Aktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von etwa 10 Millionen EUR mit solider Profitabilität.
- FRIWO fokussiert sich nun auf Wachstumsinitiativen und technologische Weiterentwicklungen, insbesondere in Nordamerika und Asien.
- Das Ziel des Wachstumsprogramms ist eine jährliche Umsatzsteigerung im höheren einstelligen Prozentbereich bis 2029 und eine EBIT-Marge von über 5 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei FRIWO ist am 06.11.2025.
Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
