    Nach Kurssturz kommt Feuer

    Renk und Hensoldt starten Comeback an der Börse

    Nach neuen Kaufempfehlungen legen die Rüstungsaktien von Renk und Hensoldt wieder zu. Analysten loben starke Fundamentaldaten und volle Auftragslisten.

    Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Nach Kurssturz kommt Feuer - Renk und Hensoldt starten Comeback an der Börse
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Am Freitag legen die Aktien der deutschen Rüstungsunternehmen Renk und Hensoldt zu, nachdem mehrere Analysten ihre Einschätzungen bullisher formuliert hatten. Die Titel von Renk stiegen um 3,2 Prozent auf 67,04 Euro und gehörten damit zu den stärksten Werten im MDAX. Hensoldt verteuerte sich ebenfalls um über 2 Prozent auf 93,70 Euro.

    Die US-Bank Citigroup hatte Renk von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel leicht von 64 auf 65 Euro angehoben. Analyst Charles Armitage begründete die Neubewertung mit dem deutlichen Kursrückgang der vergangenen Wochen, durch den die Aktie nun "fundamental in etwa fair bewertet" erscheine. Langfristig hält er die Markterwartungen an die Sparte Vehicle Mobility Solutions (VMS) – also Getriebe, Motoren und Federungen für militärische Kettenfahrzeuge – jedoch weiterhin für "zu hoch".

    Renk, seit Anfang des Jahres im MDAX notiert, hat eine außergewöhnliche Kursentwicklung hinter sich. In der Spitze hatte sich der Aktienkurs bis Oktober nahezu verfünffacht, bevor eine abrupte Korrektur einsetzte, die das Papier um mehr als 30 Prozent zurückwarf. Seither bewegt sich die Aktie seitwärts, bleibt aber mit einem Plus von über 260 Prozent seit Jahresbeginn der stärkste Wert innerhalb der DAX-Gruppe. Die Deutsche Bank Research bestätigte jüngst ihr "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 75 Euro. Analyst Christophe Menard erwartet, dass sich die Segmente Vehicle Mobility Solutions sowie Marine & Industrie trotz Gegenwinds "stark entwickelt" haben dürften.

    Auch bei Hensoldt zeigten sich Analysten zuversichtlich. Die DZ Bank nahm den Sensorik- und Optronik-Spezialisten mit einer Kaufempfehlung und einem fairen Wert von 116 Euro neu in ihre Bewertung auf. Das entspricht einem Kurspotenzial von über 23 Prozent. Analyst Holger Schmidt verwies auf die "beschleunigte Aufstockung der europäischen Verteidigungsbudgets" und den "hohen Auftragsbestand", die zusammen für eine "gute Vorhersagbarkeit und Dynamik" bei künftigen Projekten sorgten.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Beide Unternehmen profitieren weiterhin von den milliardenschweren Modernisierungsplänen europäischer Streitkräfte. Während Hensoldt mit Radar- und Aufklärungstechnologien punktet, gilt Renk als Schlüsselzulieferer für Panzerantriebe und Fahrwerkslösungen – zwei Bereiche, die durch neue NATO-Initiativen und nationale Beschaffungsprogramme zusätzliche Impulse erhalten könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
