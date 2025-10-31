Verve Group Registered (A) - Aktie gerät unter Druck -4,63 % - 31.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Verve Group Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,63 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Verve Group Registered (A) Verluste von -16,14 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,07 %. Im Jahr 2025 gab es für Verve Group Registered (A) bisher ein Minus von -30,72 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,64 % 1 Monat -2,07 % 3 Monate -16,14 % 1 Jahr -43,34 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 415,43 Mio.EUR wert.

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.