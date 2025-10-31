GOLDMAN SACHS stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 10,40 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens hob am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen für die Spanier für die Folgejahre an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis für das Kursziel nach vorne./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 8,759EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sofie Peterzens

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,80

Kursziel alt: 10,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

