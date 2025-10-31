    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    GOLDMAN SACHS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Leichtbaustoffen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte seine Schätzungen für die Folgejahre aufgrund moderaterer Erwartungen an das Europa-Geschäft./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:59 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 84,02EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ben Rada Martin
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 95
    Kursziel alt: 105
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


