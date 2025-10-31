GOLDMAN SACHS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola von 19 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale verdichteten sich, dass die Markterwartungen an die Spanier zu niedrig sein dürften, Alberto Gandolfi am Freitag angesichts der jüngsten Prognoseerhöhung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 17,66EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 19,50
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
