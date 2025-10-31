GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 38 auf 39 Euro angehoben und die Aktien auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal ermögliche weiteren Schuldenabbau und höchst zuverlässige Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Michele della Vigna am Freitagmorgen in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:42 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 32,37EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

