    GOLDMAN SACHS stuft Shell (neu) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 38 auf 39 Euro angehoben und die Aktien auf "Buy" belassen. Das starke dritte Quartal ermögliche weiteren Schuldenabbau und höchst zuverlässige Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Michele della Vigna am Freitagmorgen in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 02:42 / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 32,37EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 12:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Michele della Vigna
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



