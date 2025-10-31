BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Bei der diesjährigen Japan Mobility Show habe der Autobauer Toyota einen besonders positiven Eindruck hinterlassen, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Zudem habe der chinesische Hersteller BYD einen eigens für den japanischen Markt designten Elektro-Kleinstwagen vorgestellt. Von den europäischen Herstellern hätten BMW und Mercedes-Benz eine breite Palette neuer Modelle vorgestellt und damit ihre technologischen Fähigkeiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte auf dem japanischen Markt belegt./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 81,16EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stephen Reitman
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
