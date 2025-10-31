JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 265 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Händler habe im Rahmen einer Telefonkonferenz viele der wichtigsten Bedenken der Analysten bezüglich der Cloud-Sparte AWS sehr effektiv entkräftet, schrieb Doug Anmuth am Freitag. Die Perspektive für das Cloud-Geschäft im Jahr 2026 habe sich damit grundlegend verändert. Er glaubt daher, dass sich in den kommenden Monaten auch das Stimmungsbild bezüglich AWS bemerkenswert verbessern wird./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 01:22 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 04:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 216,7EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



