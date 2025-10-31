UMT baut KI-Lösungen weiter aus und prüft strategische Optionen für Anwendungen im Bereich Sicherheit und Verteidigung

Mit der heutigen Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 bestätigt die UMT United Mobility Technology AG ("UMT AG", WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) ihren Wachstumskurs und stärkt ihre Position im Markt für angewandte Künstliche Intelligenz.

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete die UMT AG eine Gesamtleistung in Höhe von TEUR 59 (Vorjahr: TEUR 58). Das Rohergebnis blieb mit TEUR 57 stabil auf Vorjahresniveau. Besonders positiv entwickelte sich das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT), das sich von TEUR -408 im Vorjahr auf TEUR -209 verbesserte. Auch das Ergebnis vor Steuern (EBT) verringerte den Verlust deutlich von TEUR -556 auf TEUR -269. Der Jahresfehlbetrag zum 30. Juni 2025 beträgt TEUR -269 und zeigt damit eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr (TEUR -556).

Die UMT AG wächst im europäischen Markt für angewandte künstliche Intelligenz. Die Nachfrage nach praxisorientierten KI-Lösungen steigt rasant und UMS Vision AI liefert sofort verwertbare Ergebnisse. Besonders erfreulich ist auch die starke Nachfrage im Vereinigten Königreich - ein Beleg für die erfolgreiche internationale Ausrichtung der UMT AG. Nach dem Brexit stehen viele Unternehmen dort vor komplexen Zollprozessen im Handel mit der Europäischen Union, die durch KI-gestützte Automatisierung deutlich vereinfacht werden können. Das auf Annual Recurring Revenue (ARR) basierende B2B-SaaS-Modell sorgt für starkes Wachstum, planbare Erträge und hohe Margen. UMT profitiert unmittelbar vom Boom der Künstlichen Intelligenz: Die mehr als 100 Mrd. US-Dollar, die weltweit in die Entwicklung immer leistungsfähigerer Large Language Models fließen, verbessern auch die Leistung für angewandte KI und damit für die Lösungen der UMT. Mit der Entwicklung von On-Premise-Lösungen erschließt die UMT AG gezielt neue Anwendungsfelder in sicherheitskritischen Branchen wie Rüstung und Verteidigung, wo Datensouveränität, Vertraulichkeit und operative Effizienz höchste Priorität haben.

"Die Ergebnisse des ersten Halbjahres bestätigen, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind", sagt Erik Nagel, Vorstand der UMT AG. "Unsere Investitionen in anwendungsorientierte KI-Lösungen zahlen sich aus. Wir konzentrieren uns derzeit auf den Logistiksektor, unsere Technologie ist jedoch branchenübergreifend einsetzbar."