    UBS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Akzo Nobel nach Gesprächen mit dem Management von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine Margenverbesserung im kommenden Jahr sei bereits eingepreist, schrieb Geoff Haire in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 63
    Kursziel alt: 62
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
