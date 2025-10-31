    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem weiteren, besser als erwartet ausgefallenen Quartal habe er seine Schätzungen für die Bank angehoben, schrieb Johan Ekblom in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Er sieht die Niederländer am Beginn einer steigenden Ertragsdynamik./rob/gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 21,86EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 25
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


