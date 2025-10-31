    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vorläufiges Ergebnis

    Linksliberale gewinnen in Niederlanden

    • D66 gewinnt Parlamentswahl in den Niederlanden.
    • Vorläufiges Ergebnis von ANP veröffentlicht.
    • Alle Stimmen der Wahlbezirke ausgezählt.

    DEN HAAG (dpa-AFX) - Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis auf Basis aller ausgezählten Stimmen der Wahlbezirke bekannt./xx/DP/mis



    dpa-AFX
