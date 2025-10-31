Vorläufiges Ergebnis
Linksliberale gewinnen in Niederlanden
Für Sie zusammengefasst
- D66 gewinnt Parlamentswahl in den Niederlanden.
- Vorläufiges Ergebnis von ANP veröffentlicht.
- Alle Stimmen der Wahlbezirke ausgezählt.
DEN HAAG (dpa-AFX) - Die linksliberale Partei D66 hat die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Der Wahldienst der Nachrichtenagentur ANP gab das vorläufige Ergebnis auf Basis aller ausgezählten Stimmen der Wahlbezirke bekannt./xx/DP/mis
