UBS stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die zeitweise negative Kursreaktion auf die jüngsten Quartalszahlen erscheine ungerechtfertigt, schrieb Sven Weier in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Aktie sei schon davor schwach gelaufen und die Senkung der Gewinnerwartungen überschaubar. Er dagegen sieht sich in seiner Einschätzung der relativen Robustheit des Bremsenspezialisten bestätigt./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 81,20EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.