RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Biraj Borkhataria erwartet in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Nettogewinn in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar, was etwas über dem vom Ölkonzern errechneten Analystenkonsens liege. Er merkte an, BP habe im Jahr 2025 bisher etwas schlechter abgeschnitten als vergleichbare Unternehmen. In den letzten Wochen hätten die Briten aber eher Schritt gehalten./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 5,013EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00 £ , was eine Steigerung von +12,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer