UBS stuft Shell (neu) auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3050 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe das siebte Quartal in Folge mit dem operativen Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Joshua Stone in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er sieht die Briten im Sektor weiterhin am besten gerüstet für ein unsicheres Geschäftsumfeld./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 32,37EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
