    UBS stuft Befesa auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Recyclingspezialist habe im vergangenen Quartal die Erwartungen ebenso erfüllt wie mit dem nach unten hin präzisierten operativen Ergebnisausblick (Ebitda), schrieb Olivier Calvet in seinem am Donnerstagabend vorliegenden Rückblick./rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:27 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:27 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 28,70EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: Befesa
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 44
    Kursziel alt: 44
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



