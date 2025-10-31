UBS stuft BBVA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,10 Euro belassen. Nach der im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Kursentwicklung der vergangenen drei Monate sehe er in den jüngsten Quartalszahlen eher keinen Treiber für eine Fortsetzung dieser Entwicklung, schrieb Ignacio Cerezo in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im Fokus stehe nun das geplante, umfangreiche Aktienrückkaufprogramm nach einer gescheiterten Übernahme, zu dem es noch keine Details gebe./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 17,52EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.