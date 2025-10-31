    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide
    UBS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Gasekonzerns bleibe einer seiner bevorzugten Branchentitel und der Bewertungsaufschlag zur Branche sei gerechtfertigt, schrieb Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er traut den Franzosen bis 2027 ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3,5 Prozent sowie von 2027 bis 2029 jährliche operative Margensteigerungen (Ebit) zu./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 169,5EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Geoff Haire
    Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 205
    Kursziel alt: 200
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


